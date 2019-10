Simone Di Pasquale, uno dei maestri storici di Ballando con le Stelle, è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e, nel corso dell’intervista, ha parlato della sua infanzia e degli esordi come ballerino, lasciandosi andare ad una confessione piccante che ha fatto calare l’imbarazzo in studio. Tutto è iniziato con una foto di Di Pasquale da piccolo mandata in onda dalla conduttrice, che lui ha commentato così: “Quando ero piccolo ero talmente cicciotto che la ciccia aveva coperto una parte del mio corpo. Mia madre – ha aggiunto ironico – era preoccupata”. A sentire queste parole la conduttrice ha sgranato gli occhi e, in evidente imbarazzo, ha cambiato argomento.

Poi Simone Di Pasquale ha rivelato di avere avuto una storia con un’ex ballerina di Ballando con le Stelle: “Sono stato io a portare per lavoro Natalia Titova in Italia e successivamente abbiamo avuto una storia. Ora siamo molto amici, lei sta con Massimiliano Rosolino e ha due bambine stupende”.