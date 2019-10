La ragazza è stata ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha raccontato del suo rapporto con il padre disabile da quando 13 anni fa ebbe una brutta caduta dalle scale e rimase a lungo in coma

Ginevra Nuti, la figlia 20enne del grande artista toscano Francesco Nuti, è stata ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha raccontato del suo rapporto con il padre disabile da quando 13 anni fa ebbe una brutta caduta dalle scale e rimase a lungo in coma. Da allora lei non lo perde mai di vista ed è sempre al suo fianco: “Sono diventata la tutrice di mio padre – ha rivelato la ragazza -. Da quando ho compiuto 18 anni, sono sua figlia e credo sia importante che, per me e mio padre, debba avere questo incarico. E prendermi cura di mio padre anche in questo aspetto”.

Ginevra ha spiegato che il padre sta migliorando lentamente ma “bisogna approcciarsi a lui in maniera più delicata e sottile. Ho imparato a farlo con piccoli gesti, sguardi. E’ qui a Roma anche perché, in questo modo, è più facile prendermi cura di lui. Posso vederlo più spesso. Comunichiamo tramite piccole cose. Mi manca averlo nella quotidianità quando ho bisogno di un consiglio. Mi sarebbe piaciuto cantare e suonare assieme a lui. Averlo come guida nella vita e carriera artistica”, ha confessato aggiungendo che il suo sogno è appunto quello di diventare cantante.

“Faccio fatica a vedere i film di papà. Mi mettevano un pizzico di malinconia. Io li vivo come mamma e papà – ha concluso la ragazza -. Il loro lavoro è stupendo ma li preferisco come genitori. Io e papà abbiamo un carattere simile, siamo anche, a volte ombrosi. Era divertente ma aveva anche dei momenti più riservati”. Parole forti, che hanno commosso Caterina Balivo che non è riuscita a trattenere qualche lacrima.