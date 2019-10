Nell'estratto della loro conversazione su Whatsapp c'è Mengoni che stuzzica Ferro con la foto-cover del suo nuovo tour in cui lo si vede in acqua mentre si toglie la maglietta bianca, mettendo ben in mostra i pettorali e il suo fisico scolpito

Tiziano Ferro ha pubblicato su Instagram lo screenshot della sua chat con Marco Mengoni e subito i fan dei due cantanti sono andati in delirio, visto anche il contenuto piccante della conversazione. E pensare che i rumors circolati un anno fa parlavano di tensioni e rivalità tra i due. Nell’estratto della loro conversazione su Whatsapp c’è Mengoni che stuzzica Ferro con la foto-cover del suo nuovo tour in cui lo si vede in acqua mentre si toglie la maglietta bianca, mettendo ben in mostra i pettorali e il suo fisico scolpito.

Uno scatto alquanto sexy che Tiziano Ferro ha commentato con una battuta: “Ah ma qui giochiamo sporcooo!”, ha scritto ironicamente il cantante di ‘Accetto Miracoli’. In tutta risposta, Mengoni ha prima riportato la sua risata, poi ha replicato “Sempre”. “E niente, io ho i colleghi più simpatici del mondo”, ha scritto poi Tiziano Ferro a commento dello screenshot su Instagram taggando Mengoni.

Insomma, uno scambio di battute ironiche che ha dimostrato l’amicizia che c’è tra i due cantanti e ha scatenato i commenti entusiasti dei fan: “Marco Mengoni e Tiziano ferro che chattano su whatsapp la fine del mio mondo è arrivata“, ha scritto infatti qualcuno su Twitter. E ancora: “Quindi abbiamo avuto uno screenshoot di una chat tra Tiziano e Marco. MI CHIEDO COSA IO ABBIA FATTO PER MERITARMI QUESTE GIOIE IMPROVVISE DI MARTEDÌ POMERIGGIO”, “Tiziano Ferro e Marco Mengoni, chiamate il 118”.