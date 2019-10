Uno è quello che ha vissuto in prima persona qualche anno fa, l'altro invece è quello in cui ha perso la vita la principessa Diana

Benedetta Parodi è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me dove ha partecipato al gioco della “cassettiera”. E proprio mentre ricordava il passato, la giornalista ha rivelato che due incidenti stradali le hanno cambiato la vita. Uno è quello che ha vissuto in prima persona qualche anno fa, l’altro invece è quello in cui ha perso la vita la principessa Diana.

“Ero già un po’ più grande, ero già sposata con Fabio Caressa – ha incominciato a raccontare la Parodi -: ero con le amiche a Forte dei Marmi, stavamo andando in Capannina quando ad un incrocio abbiamo fatto un incidente molto grave. Sono rimasta a letto un mese e mezzo, e in quel momento ho avuto molto tempo per riflettere: mi ha dato molto forza. Ho capito di avere molta forza dentro di me, sono cresciuta ed ho trovato tanti amici: quell’incidente è stato un po’ uno spartiacque della mia vita”, ha spiegato.

L’altro incidente per lei molto significativo è quello avvenuto il 31 agosto del 1997 nel tunnel dell’Alma a Parigi, in cui persero la vita Lady Diana e il compagno Dodi Al – Fayed. A quel tempo la Parodi stava facendo la sua prima sostituzione estiva a Studio Aperto su Italia 1 ed è toccato a lei dare la notizia della morte della principessa: “Facevo una sostituzione estiva a Studio Aperto e mi occupavo della cronaca rosa. Quella mattina arrivai in redazione e non c’era nessuno: uscì questa notizia dell’incidente, io che ero sempre alla fine del tg mi sono trovata in apertura. Per me è stata un’esperienza molto forte e gratificante, ho dovuto cambiare il mio modo di scrivere“, ha raccontato.