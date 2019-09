Un’imbarcazione con a bordo un gruppo di migranti si è ribaltata nel Mar Egeo vicino alla piccola isola greca di Oinousses, fra Chio e la costa della Turchia, da dove il barcone era partito. Almeno 7 persone, cinque bambini e due donne, hanno perso la vita. Lo rende noto la guardia costiera di Atene, che ha recuperato i corpi delle vittime. I soccorritori hanno tratto in salvo 4 bambini, 3 donne e 5 uomini. Le loro nazionalità non sono state rese note e i numeri esatti sono ancora in corso di verifica.

Secondo l’ong norvegese Aegean Boat Report sull’imbarcazione, che si sarebbe rotta intorno alle 10.45 di mattina, c’erano almeno 19 persone: “Si crede che la barca fosse in fibra di legno o felice e che si sia rovesciata a causa delle molte persone a bordo che l’hanno resa instabile”, ha scritto in un post su Facebook “Da ieri (26 settembre) almeno 12 imbarcazioni sono arrivate sulle isole greche dell’Egeo con 408 persone”.