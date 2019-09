“Non c’è tra gli obiettivi la modifica della legge sulla prescrizione, l’obiettivo è quello di approvare la riforma entro il 31 dicembre e di questo sono molto orgoglioso, quando si lavora nell’interesse dei cittadini si trova sempre una piattaforma comune, che chiaramente deve essere discussa con i parlamentari”. Il Guardasigilli M5s Alfonso Bonafede, al termine del vertice con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicesegretario Pd Andrea Orlando, ha parlato di intesa nella maggioranza per elaborare un “disegno di legge governativo nuovo“ che porti a “un tempo massimo per i processi penali di 4 anni e per il processo civile si arriverà ad una media di 4 anni”. “Sul sorteggio per il Csm (Consiglio superiore della magistratura, ndr) posso dire che è l’unico punto di divergenza che dovrà essere approfondito”, ha aggiunto Bonafede.

