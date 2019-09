L’obiettivo del governo è di “varare una riforma della giustizia entro il 31 dicembre“. La “legge sulla prescrizione”, non sarà toccata. E lavoreranno per “dimezzare i tempi della giustizia”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, al termine del vertice con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicesegretario Pd Andrea Orlando, ha parlato di intesa nella maggioranza per elaborare un “disegno di legge governativo nuovo”: “Non va avanti quello che era stato approvato”, ha detto. Quindi tra gli obiettivi c’è quello di arrivare a “un tempo massimo per i processi penali di 4 anni ed uno medio, sempre di 4 anni, per quelli civili: “Stiamo rivoluzionando la giustizia italiana”, ha detto.

Segnali positivi erano arrivati poco prima anche dal dem Orlando: “Abbiamo convenuto sulla necessità di una radicale riforma del Csm”, ha dichiarato lasciando Palazzo Chigi. “Abbiamo condiviso l’impianto e gli strumenti per arrivare rapidamente ad un netto miglioramento del processo sia civile che penale anche sotto il profilo dei tempi”.