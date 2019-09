Udite udite, c’è un nuovo royal wedding all’orizzonte e stavolta parla italiano. La principessa Beatrice di York – figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson – ha annunciato il fidanzamento con Edoardo Mapelli Mozzi, imprenditore del settore immobiliare di origini aristocratiche.

Lui – 34 anni, affascinante e di successo – è il figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi, ex campione di sci, e di Nikki Williams-Ellis. Edoardo – Edo, per gli amici di sangue blu – dirige uno studio di architettura e design a Londra, specializzato in case di lusso (nel caso ci fossero dubbi). Ma nel tempo libero si dedica alla filantropia, fonda enti caritatevoli in Ruanda e supporta le campagne ambientaliste. Edoardo ha già un figlio, Christopher, nato da una precedente relazione e affettuosamente soprannominato Wolfie.

Nona in linea di successione, Beatrice è la sorella maggiore di Eugenie, che si è sposata lo scorso autunno: le due sono spesso state punzecchiate dai tabloid per gli abiti eccentrici e coordinati con cui si presentano agli eventi ufficiali, come le sorellastre di Cenerentola (ve le ricordate in rosa e in celeste al royal wedding di William e Kate?). Tempo fa mamma Ferguson (Sarah la rossa, croce e delizia dei tabloid inglesi) aveva espresso preoccupazione: 31 anni e ancora single, ma adesso posta orgogliosa le foto della bambina con lo scintillante anello al dito.

I due hanno cominciato a frequentarsi un paio d’anni fa, ma le due famiglie si conoscono da tempo. Dopo essere stati paparazzati alle feste londinesi, a marzo hanno fatto il loro debutto ufficiale come coppia, a un galà della National Portrait Gallery, in compagnia di reali e vip come i Beckham. A maggio sono arrivati mano nella mano al matrimonio di lady Gabriella Windsor e poi le vacanze in Italia, dove Edoardo le ha fatto la proposta con un anello che lui stesso aveva disegnato, realizzato dal gioielliere Shaun Leane. Ieri è arrivato l’annuncio ufficiale da Buckingham Palace: fiori d’arancio il prossimo anno. «Siamo così contenti ed emozionati di iniziare questa avventura insieme – hanno dichiarato – Condividiamo gli stessi valori e interessi, e sappiamo che ci aspettano anni pieni d’amore e di felicità».