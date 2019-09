Stando alle prime ricostruzioni, i fatti sarebbero avvenuti alla fine dello spettacolo Faust: Grigolo avrebbe toccato "la pancia finta" di una ballerina che interpretava una donna incinta. Cosa che avrebbe fatto "per scherzo". Uno scherzo non gradito dalla ballerina che avrebbe chiamato i colleghi. Da lì, l'accesa discussione, proprio sul palco

“A seguito di un presunto incidente avvenuto il 18 settembre con Vittorio Grigolo, la Royal Opera House di Londra ha avviato un’indagine immediata e il signor Grigolo è stato sospeso. Non siamo in grado di commentare ulteriormente la questione mentre questa indagine è in corso”. Questo l’annuncio arrivato a sorpresa con un comunicato di uno dei più prestigiosi teatri d’opera al mondo, che ha fatto sapere che il 42enne tenore italiano, l’ex coach di Amici star della lirica, è stato sospeso per un “presunto incidente” che – stando a quanto riferiscono fonti del teatro al Sun – è in realtà un episodio di molestie ai danni di una cantante del coro avvenuto proprio sul palcoscenico, durante le chiamate degli applausi, al termine di una replica del Faust di Charles-Francois Gounod, in cui Grigolo era il protagonista, andata in scena a Tokyo mercoledì scorso. E anche il Met, stando a quanto riporta la Abc, ha annunciato la sospensione del tenore Vittorio Grigolo

“Cari amici, innanzitutto ringrazio dal cuore tutti i fan e gli amici che mi sono vicini con tanti messaggi, dimostrazioni di affetto e supporto. Io sono sereno, con il mio team stiamo collaborando con Royal Opera House dando la nostra completa disponibilità per tutti i chiarimenti del caso”, ha fatto sapere Grigolo da Tokyo. Stando alle prime ricostruzioni, i fatti sarebbero avvenuti alla fine dello spettacolo Faust: Grigolo avrebbe toccato “la pancia finta” di una ballerina che interpretava una donna incinta. Cosa che avrebbe fatto “per scherzo”. Uno scherzo non gradito dalla ballerina che avrebbe chiamato i colleghi. Da lì, l’accesa discussione, proprio sul palco. Intanto la presenza di Vittorio Grigolo è confermata alla Scala di Milano a partire dall’1 ottobre. Il Teatro milanese, infatti, conferma a Fanpage.it che il tenore italiano sta provando e sarà sul palco regolarmente il prossimo 1 ottobre quando prenderà parte all’opera ‘Elisir d’amore’.