“Mi ricordo bene la sera in cui ci siamo conosciuti. Io non sapevo chi fosse, non volevo incontrarlo. E’ stata una roba inaspettata. Lui è stato subito molto diretto. Mi ha chiesto subito di passare con lui la notte. E’ stato immediato. C’ero abituata, mi era già successo. Ma un po’ di romanticismo non guasta. La sera stessa mi ha chiesto di andare a letto con lui. Io ho detto no, gli ho lasciato il mio numero”. Così Lory Del Santo aveva raccontato la nascita della sua storia con Eric Clapton. Un relazione durata qualche anno, dalla quale nacque il figlio Conor, morto tragicamente nel 1991. E questa mattina, ospite di Mattino 5, la showgirl ha voluto rivelare un particolare della sua storia: “Eric mi tradì con Naomi Campbell. Poi ho saputo che non gli piaceva poi tanto”. A quanto pare un’amica avrebbe detto a Lory che Eric, fissato con Naomi, sarebbe rimasto deluso. E dopo queste rivelazioni, lo studio di Mattino 5 ha festeggiato il compleanno della Del Santo.

