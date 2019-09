Cinque pagine che confermano quanto supposto dal Partito democratico statunitense: Donald Trump ha chiesto al suo omologo ucraino, Voldymyr Zelenski, di indagare su Joe Biden, candidato alle presidenziali ed ex vicepresidente dell’amministrazione Obama, e su suo figlio. La Casa Bianca ha infatti diffuso la trascrizione della chiamata che i due leader hanno avuto il 25 luglio scorso, quella cioè messa sotto accusa dai democratici e per la quale i deputati americani hanno deciso di aprire la procedura di impeachment contro il Presidente. Secondo i democratici infatti, il presidente Usa avrebbe fatto pressioni per riaprire le indagini per corruzione su Burisma, la società energetica per cui ha lavorato proprio Hunter Biden.

La conversazione – Trump inizia la conversazione ricordando tutti gli aiuti che finora gli stessi Stati Uniti hanno dato proprio all’Ucraina, sottolineando invece l’assenza di Berlino. “La Germania non fa quasi niente per voi. Tutto quello che fanno è parlare e penso che sia qualcosa che dovreste chiedergli veramente – dice – Quando parlo con Angela Merkel, lei parla di Ucraina, ma non fa niente”. Zelenski risponde di essere d’accordo “non al 100% ma al 1000 per mille” e che “anche se logicamente l’Unione europea dovrebbe essere il maggior partner dell’Ucraina, in realtà gli Stati Uniti lo sono molto di più”. Poi iniziano le richieste di Trump. “Fammi questo favore. Qualunque cosa puoi fare è molto importante che tu la faccia, se è possibile”. “Si parla molto del figlio di Biden, e di Biden che avrebbe fermato l’accusa per corruzione…Molte persone vogliono scoprire qualcosa su questo, quindi qualunque cosa tu possa fare con il procuratore generale sarà grandioso. Biden è andato in giro a dire che aveva bloccato l’indagine, se puoi darci un’occhiata…A me sembra orribile“, dice ancora Trump a Zelensky, riferendosi al presunto coinvolgimento del candidato democratico nel licenziamento del procuratore ucraino per impedire l’inchiesta ai danni della società nella quale lavorava figlio. Poi il Presidente tira in ballo anche l’ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, e chiede all’omologo di chiamarlo. “Mr. Giuliani è un uomo molto rispettato, è stato sindaco di New York, un grande sindaco, e vorrei tu parlassi con lui. Rudy sa molto di quello che è successo ed è un tipo molto capace. Se tu potessi parlare con lui sarebbe grande”. Poi Zelensky risponde: “Volevo parlarti del procuratore. Prima di tutto capisco e sono a conoscenza della situazione. Dopo aver conquistato la maggioranza assoluta in Parlamento, il prossimo procuratore generale sarà al cento per cento una persona mia, un mio candidato, che sarà votato dal Parlamento e comincerà a lavorare da settembre. Lui o lei si occuperanno della situazione, specialmente dell’azienda a cui hai fatto cenno… A proposito, ti chiedo se hai altre informazioni da fornirci, sarebbe molto utile per l’indagine. Sull’ambasciatrice concordo al cento per cento. Lei ammirava il mio predecessore, non avrebbe accettato me come nuovo presidente”. E ancora Trump: “Ti faccio chiamare da Giuliani e farò in modo che lo faccia anche il procuratore generale Barr (William ndr.) e andremo a fondo sulla vicenda. Ho sentito che il procuratore era stato trattato molto male. Dunque, buona fortuna per tutto Prevedo che la tua economia migliorerà sempre di più. È un grande Paese. Ho molti amici ucraini, persone incredibili”.

Nella trascrizione della telefonata, però, secondo fonti del Dipartimento della giustizia citate dal New York Times, non fu rilevata alcuna violazione. Il direttore nazionale dell’intelligence Usa e l’ispettore generale della comunità di intelligence riferirono subito della denuncia fatta dal whistleblower testimone della telefonata tra Donald Trump e il leader ucraino Voldymyr Zelensky, ma il Dipartimento della giustizia visionò la questione e concluse che non c’erano i presupposti per aprire un’indagine penale sul comportamento del presidente. Non solo. Sempre secondo il Dipartimento, Trump non ha mai chiesto al titolare del dicastero, l’Attorney General William Barr, di contattare l’Ucraina. “Il presidente non ha parlato con l’Attorney General a proposito di indagini in Ucraina relative all’ex vice presidente Joe Biden o suo figlio. Il Presidente non ha chiesto all’Attorney General di contattare l’Ucraina, su questa o altra questione. L’Attorney General non ha avuto comunicazioni con l’Ucraina, su questa o altra questione. Né l’Attorney General ha discusso questa questioni, o qualsiasi cosa in relazione con l’Ucraina , con Rudy Giuliani”, ha detto infatti la portavoce del dipartimento di Giustizia, Kerri Kupec, riferendosi all’avvocato personale di Trump.

Le reazioni – Immediate le reazioni dopo la pubblicazione del documento. La prima è di Hillary Clinton, ex segretario di stato ed ex candidata alla Casa Bianca, sconfitta proprio da Trump nel 2016. “Il presidente degli Stati Uniti ha tradito il nostro paese. È un pericolo chiaro a tutte le cose che ci rendono forti e al sicuro. Sostengo l’impeachment”, ha twittato Clinton. “Donald Trump non è ‘al di sopra della legge’ e risponderà del suo comportamento”, le ha fatto eco la speaker democratica della Camera, Nancy Pelosi, tra le principali sostenitrice della messa in stato d’accusa del presidente. “Il fatto è che il presidente degli Stati Uniti, violando le sue responsabilità costituzionali, ha chiesto a un governo straniero di aiutarlo nella sua campagna politica, a spese della nostra sicurezza nazionale, minando anche l’integrità delle nostre elezioni”, ha detto Pelosi, riporta la Cnn.

E non si è fatta attendere anche la reazione dello stesso Donald Trump che ha parlato di “guerra politica”. A sorpresa davanti alle telecamere il Presidente ha commentato anche la richiesta di formale di impeachment. Parlando dall’Hotel Intercontinental di New York, dove ha in programma di incontrare proprio il presidente dell’Ucraina, Trump ha ribadito che non c’è stata “alcuna pressione”. “Sono solo fake news – ha detto – è la peggiore caccia alle streghe della storia Usa”. Il riferimento è all’indagine che stanno portando avanti i democratici proprio per capire se il tycoon abbia fatto pressioni sull’Ucraina, usando come leva un pacchetto di aiuti militari di circa 400 milioni di dollari. Aiuti dei quali però non si fa cenno nella trascrizione della chiamata diffusa oggi che, specifica la stessa Casa Bianca, si tratta di un Telcon, cioè di un Memorandum di una conversazione telefonica, che non è una trascrizione letterale bensì un documento redatto a partire da appunti e ricordi dei funzionari della Situation room e dello staff del Consiglio di sicurezza nazionale.