L’ex direttore di Rai 2 e Rai 3 Giovanni Minoli è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e nel corso dell’intervista ha ricordato la sua infanzia, rivelando il difficile rapporto che aveva con la madre: “Io ho 8 fratelli: siamo 7 maschi e una femmina. Mia madre era una nazista sostanzialmente, innamorata di suo marito e basta. Una moglie, non era una madre – ha raccontato Minoli -. Non ci chiamava per nome, suonava un campanello. Un suono per il primo figlio, due per il secondo e così via. Ho ricevuto un’educazione molto severa, ma va bene così. Mi ha aiutato a non avere paura di niente. Neanche la Rai è stata peggio”.

