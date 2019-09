È un Brad Pitt molto intimo e sincero quello che si è raccontato in un'intervista a Npr, in cui ha parlato a cuore aperto di tutti quegli argomenti che solitamente schivava con cura

“La rottura di una famiglia ti fa senza dubbio aprire gli occhi. Ho capito la mia colpa in questo, e in che cosa posso fare meglio, perché non voglio andare avanti in questo modo“. È un Brad Pitt molto intimo e sincero quello che si è raccontato in un’intervista a Npr, in cui ha parlato a cuore aperto di tutti quegli argomenti che solitamente schivava con cura, dal divorzio con la moglie Angelina Jolie ai suoi problemi con l’alcolismo. L’attore 55enne è appena tornato nelle sale con Ad Astra, film dove interpreta un astronauta della Nasa, e se la sua carriera è ripresa a pieno ritmo lo deve anche agli sforzi fatti per riprendersi dalla fine del matrimonio con l’attrice.

“Mi ero spinto troppo lontano, quindi ho eliminato il privilegio di bere“, ha rivelato Brad Pitt spiegando di aver seguito un programma di disintossicazione, in un gruppo di alcolisti anonimi per 18 mesi. “Avevo tutti questi uomini seduti intorno, che erano aperti e onesti. Non mi sentivo giudicato e quindi non mi giudicavo io stesso – aveva già detto in precedenza al New York Times -. È stato davvero liberatorio per mettere fuori i brutti lati di me stesso. C’è grande valore in questo”.

Non solo, Brad Pitt ha raccontato anche che sta invecchiando e che gli anni passano, ma soprattutto che il tempo non va sprecato, spiegando che sta recuperando i rapporti con i figli che Angelina gli ha concesso di vedere quest’estate mentre lei era impegnata all’estero nelle riprese di un film. Il divorzio, tra loro, non è ancora ufficiale, la trattativa per trovare un accordo prosegue, ma intanto per la legge americana i due sono già “single”.