A tenere banco nel corso della terza puntata di Temptation Island Vip 2 è stata la rottura della coppia formata da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. I due sono stati protagonisti di un acceso falò di confronto, nel quale sono stati mostrati alcuni video che mostrano i momenti di intimità avuti da Ippoliti con la tentatrice Zoe che hanno mandato su tutte le furie la Caldonazzo. Alcune clip dell’accaduto sono state pubblicate sul profilo Instagram del docu-reality di Canale5 e proprio sotto una di queste, nei commenti, l’ex moglie di Andrea Ippoliti, Daniela Pandini, ha smascherato l’uomo, rivelando di esser stata tradita anche lei. Non solo, ha detto anche che a scoprire il tradimento sono stati i loro figli.

“Caro Andrea, essendo purtroppo ancora tua moglie volevo dirti che quando 3 anni fa io e i nostri 3 figli scoprimmo che mi tradivi, fui io a prendere una decisione importante, non tu – scrive Daniela Pandini -. Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all’amante. Avevo ragione. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te. Siamo senza parole e provo pena per te”.

Nel corso del falò con Nathaly Caldonazzo, Ippoliti aveva dichiarato infatti che “non ho mai avuto problemi con le mie ex. Con la moglie con cui sono stato per 15 anni e con la fidanzata con la quale sono stato per 10 anni”. Parole su cui ha avuto da ridire l’ex moglie: “Ma ha detto che non ha mai tradito? Tre anni fa ha tradito me, cioè sua moglie. Lo hanno scoperto i nostri figli. Sono senza parole. Non siamo ancora separati, lo saremo a dicembre”, ha scritto ancora nei commenti Daniela Pandini.

Intanto, tra Ippoliti e la Caldonazzo è finita: a showgirl ha lasciato il falò a pochi minuti dall’inizio, commentando furiosa “mi vergogno di essere stata la sua donna”.