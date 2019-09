Ilaria Spada è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e nel corso dell’intervista ha rivelato di essere stata anche lei vittima di bullismo quando aveva 17 anni. Tutto è incominciato dopo la sua partecipazione a Miss Italia: l’esperienza le diede infatti grande popolarità ma suscitò anche grande invidia da parte di alcune coetanee. “Un gruppetto di ragazze, non della mia scuola, ma della scuola di fronte, non hanno apprezzato molto la mia sovraesposizione mediatica e quindi si divertivano a lanciare delle uova, a fare scritte… a tentare di darmi degli schiaffettoni quando ero in motorino. Era una forma di bullismo”, ha raccontato l’attrice.

Ilaria Spada ha spiegato che all’epoca ne parlò subito con i suoi genitori che le dissero di provare a risolvere da sola la questione: “Sono andata da loro a parlare singolarmente, a volte abbiamo risolto dialetticamente, altre volte no, in certi momenti alcune preferivano non dialogare. Se siamo passate alle mani? Una l’ho presa una l’ho data”, ha ammesso l’attrice.