Ospite di Verissimo, Adriana Volpe non aveva risparmiato stoccate all'ex collega Giancarlo Magalli e, all'indomani, non si è fatta attendere la replica del conduttore che ha voluto ribattere via social

Ospite di Verissimo, Adriana Volpe non aveva risparmiato stoccate all’ex collega Giancarlo Magalli e, all’indomani, non si è fatta attendere la replica del conduttore che ha voluto ribattere via social. “Non mi sopportava, ogni anno era sempre peggio. Ha sempre cambiato le proprie colleghe, forse ama che il programma si identifichi con lui”, aveva detto la Volpe e ora Magalli ribatte: “Facciamo serenamente un po’ di ripasso – ha esordito in un post su Facebook – . Io nella mia carriera televisiva (lascio fuori cinema e teatro) ho lavorato con Raffaella Carrà, Enrica Bonaccorti, Simona Marchini, Milly Carlucci, Simona Ventura, Roberta Capua, Stefania Orlando, Vanessa Incontrada, Virginie Vassart, Roberta Lanfranchi, Monica Leofreddi, Valeria Mazza, Heather Parisi, Paola Perego, Antonella Clerici, Adriana Volpe, Laura Lena Forgia, Roberta Morise ed altre ancora. Ora se con tutte queste donne (un pochino meno con la Parisi) io sono sempre andato d’amore e d’accordo tranne una, cosa vi viene da pensare? Qual è la persona difficile? Io o quell’unica? Appunto”, ha concluso ironico Magalli.