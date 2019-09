Dopo la dichiarazione di inagibilità e il sequestro del teatro Ciak di Milano, il talent di Sky è infatti alla ricerca di una nuova location ed è corsa contro il tempo per trovarla, dal momento che le puntate in diretta prendono il via il 24 ottobre

Sembra essere una questione di ore l’ufficialità: i Live di X Factor 13 si terranno alla Candy Arena di Monza. Dopo la dichiarazione di inagibilità e il sequestro del teatro Ciak di Milano, il talent di Sky è infatti alla ricerca di una nuova location ed è corsa contro il tempo per trovarla, dal momento che le puntate in diretta prendono il via il 24 ottobre e c’è da allestire tutta la scena. Come riferisce il Corriere della Sera, la location prescelta al momento è la Candy Arena di via Stucchi a Monza: la trattativa tra la società Vero Volley che ha in gestione il palazzetto, la Freemantle che produce la trasmissione e il Comune di Monza dovrebbe essere ormai prossima alla chiusura.

Certo non è un’operazione semplice dal momento che il Consorzio Vero Volley conta due squadre di pallavolo, una maschile in Superlega e una femminile, la Saugella, in A1, e il calendario prevede le prime partite in casa proprio il 19 e il 20 ottobre. Nel caso in cui dovesse andare in porto l’accordo con X Factor, la Vero Volley, gli atleti e i tifosi saranno costretti a trasferirsi in un altra sede fino al 20 dicembre, data in cui è stata programmata la finale del talent. Un sacrificio che sarà ricompensato dal ritorno economico dell’operazione che indiscrezioni dicono essere molto vantaggiosa per Consorzio e Comune.

“La trattativa è in dirittura d’arrivo — ha spiegato al Corriere Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley —. La nostra società sportiva conta oltre 1.700 atleti e una sessantina di squadre. Stiamo lavorando per dare sostenibilità a lungo termine. Negli anni passati abbiamo investito circa 700 mila euro per riqualificare l’Arena. Affrontare e gestire un’operazione di questa portata non sarà semplice, ma è un’opportunità davvero importante, anche in proiezione futura”.

Intanto che la Candy Arena ospiterà X Facto, la squadra maschile di pallavolo, dovrebbe utilizzare il palazzetto di Busto Arsizio, mentre le ragazze della Saugella dovrebbero essere ospitate a Cinisello Balsamo o Desio. Per gli allenamenti, invece, dovrebbe essere realizzata una tensostruttura a Monza e questo sta scatenando polemiche tra gli sportivi: “Ce ne dovremo occupare noi — ha aggiunto Marzari —. Stiamo cercando la soluzione migliore per non penalizzare le famiglie dei ragazzi iscritti”.