Charles Leclerc, il più giovane pilota di F1 ad aver vinto con la Ferrari, partirà in pole position oggi al Gran Premio di Singapore: dopo la prima vittoria in Belgio, il 21enne monegasco ha messo (letteralmente) il turbo, portando a casa un grande successo a Monza e la terza pole consecutiva. E proprio per concentrarsi al meglio sulla sua carriera ha deciso di rinunciare all’amore: dalla sua fidanzata, Giada Gianni, è arrivata infatti la notizia in diretta su Instagram che la loro storia d’amore è finita, come riferisce Il Messaggero. “Charles mi ha lasciato. Vuole dedicarsi solo alla Ferrari“, ha detto la ragazza confermando i rumors su una loro crisi che circolavano da qualche tempo.

La rottura sarebbe avvenuta – secondo le indiscrezioni – in realtà tempo fa, poco prima del Gp del Belgio dove Leclerc è finalmente salito sul gradino più alto, ma si è saputa solo oggi. Effettivamente, è da quel giorno che Giada non pubblica più sue foto nei paddock dei vari gran premi come invece prima faceva sempre, aggiungendo l’hahstag “#supportingmyman”. Lei e Charles erano fidanzati dal gennaio 2105.

Visualizza questo post su Instagram ????????????#byemykonos #sooninamerica Un post condiviso da GG ???????????? (@gg_giadagianni) in data: 12 Ago 2019 alle ore 10:20 PDT