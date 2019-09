E’ chiaro che il vero ostacolo, e quindi il vero risultato, sarà evitare l’incremento dell’Iva. Nella manovra potremo solo dare dei primi significativi assaggi del progetto politico. Ho preteso, ad esempio, asili nido gratuiti per famiglie con redditi medi e bassi”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte dal palco di Atreju soffermandosi sulla manovra. Sull’Iva Conte ribadisce: “Un suo aumento potrebbe comprimere ulteriormente la domanda interna”. Poi, quando Bruno Vespa gli chiede conto della proposta del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti: trovare risorse tassando merendine, bibite gassate e aumentando i biglietti aerei di un euro per i voli nazionali e di 1,5 euro quelli internazionali, Conte replica: “Mi pare praticabile”. Leggi Anche Conte: “Combatteremo l’evasione con incentivi a moneta elettronica. Sì a tasse su merendine e biglietti aerei per finanziare la scuola”

Il premier ha anche puntato sul tema dell’evasione: “Dobbiamo promuovere la lotta all’evasione, soprattutto i grandi evasori…”, parole a cui qualcuno tra il pubblico ha risposto fischiano: “Perchè fischiate? Volete gli evasori? Se pagano tutti, si paga di meno”.