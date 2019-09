Il presidente del Consiglio alla festa di Fratelli d'Italia ricorda che la priorità in vista della Manovra è evitare l'aumento dell'Iva e ribadisce che ci saranno risorse per gli asili nido gratuiti. Tema migranti: "Novità in arrivo. Serve sistema per redistribuzione immediata, anche di quelli economici". E sul green new deal: "Proporrò un patto agli imprenditori". Confindustria applaude: "Bene, serve logica di sistema"

“Il vero ostacolo sarà evitare l’incremento dell’Iva”. Giuseppe Conte lo dice chiaramente, intervenendo alla festa di Fratelli d’Italia ad Atreju. Per questo, nella legge di Bilancio, il nuovo governo potrà “solo dare dei primi significativi assaggi del progetto politico”. E quindi: asili nido gratuiti per famiglie con redditi medi e bassi, disincentivi all’uso del contante, lotta ai grandi evasori e una terza via “praticabile”, quella proposta dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti di tassare merendine, bibite gasate e di un balzetto di 1,5 euro sui biglietti aerei per finanziare la scuola.

E sui migranti, tema caro agli elettori di Fdi, secondo Conte, il vero problema sono i “barchini” più delle ong: “Sulla redistribuzione dei migranti economici sarò testardo, non darò tregua a Macron. Il 23 a Malta abbiamo un incontro importante. Siamo vicini ai svolta con Francia e Germania – spiega il presidente del Consiglio – Dobbiamo avere un meccanismo automatico europeo, che si applichi subito e non solo ai profughi. Devono partecipare tutti e 28 i Paesi dell’Ue”. Il premier: “Vero risultato sarà evitare l’incremento dell’Iva”. Poi parla di transazioni trasparenti e riduzione del contante

Per quanto riguarda l’ambiente, ha annunciato Conte, “chiederò un patto con tutto il mondo industriale e produttivo: io devo poter orientare il nostro sistema ma non posso mettere meccanismi incentivanti o disincentivanti senza nessun discernimento”. In sostanza, è la richiesta, “elaboriamo un piano industriale con un patto con tutto il mondo produttivo per cui progressivamente, attraverso meccanismi soprattutto incentivanti, riusciamo a orientare tutto il sistema verso la transizione energetica, verso un Green New Deal”. Una proposta che è stata accolta positivamente da Confindustria. “È un approccio corretto? Certamente si”, risponde Carlo Robiglio, il leader della Piccola Industria, un pilastro della base associativa di via dell’Astronomia. Su questo fronte, spiega, “serve un progetto organico e non singole misure slegate, serve una logica di sistema”.

Per quanto riguarda la programmazione economica, Conte ha spiegato che il governo è concentrato su una “riduzione della spesa improduttiva” e a “riordinare il sistema della tax expenditures sulle famiglie”. Poi ha ricordato che “stiamo avendo ottimi risultati, nel 2019, dalla digitalizzazione dei pagamenti, cioè nel rendere più trasparente l’intero processo, incentivando chi utilizza le carte di credito”.