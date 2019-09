“Non sono pronta per un altro uomo, ma mi manca essere toccata…”. A rivelarlo in un’intervista a Usa Today è Céline Dion che il 15 novembre pubblica il suo nuovo attesissimo album, “Courage” e ha deciso ora di confidarsi, parlando della sua vita privata e degli effetti che la morte del marito René Angélil sta avendo ancora su di lei. Proprio a lui, che è morto di cancro alla gola a 74 anni, nel 2016, dopo una lunghissima battaglia combattuta accanto alla moglie, è dedicato questo disco, che parla del coraggio che la cantante ha dovuto trovare per andare avanti.

La cantante, 51 anni, ha rivelato quindi di essere ancora single, confessando però di desiderare ardentemente tutto ciò che deriva da una relazione: “Mi manca essere abbracciata. Mi manca qualcuno che mi dica che sono bella. Mi mancano tutte quelle cose che farebbe e direbbe un fidanzato o un marito“. Tutto questo mentre pensa ancora ogni giorno al marito scomparso: “Prima di parlare, penso sempre: Lo farebbe lui? Lo approverebbe? Ho tanto creduto in lui e lo faccio ancora oggi. Tuttavia arriva un momento in cui devi accettare che non è più qui e che devi prendere in carico la tua vita”, ha concluso Céline.