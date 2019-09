Barbara D’Urso, tornata a fare compagnia al suo pubblico con Pomeriggio 5, nella puntata di ieri ha raccontato la vicenda dello scioglimento dei TheGiornalisti. Prima ancora però, la conduttrice ne ha parlato in un promo, nel quale ha riassunto tutta la vicenda, dalle story su Instagram nelle quali Tommaso Paradiso ha raccontato l’accaduto, cioè l’addio alla band, alle aspre repliche degli ex compagni. La cosa che però ha scatenato l’ironia dei social è che Barbarella era proprio convinta che il nome della band fosse “TheJournalist”. E lo ha ripetuto diverse volte: “Tommaso Paradiso and TheJournalist”. A questo punto, suggeriamo a Barbara un bel “Tommy Paradise and TheJournalist”.

