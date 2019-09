Bianca Guaccero, nel suo Detto Fatto in onda ogni pomeriggio su RaiDue, ha uno spazio dedicato alla moda maschile. A fare da “stylist” Filippo Nardi che veste i candidati in modo diverso da come si presentano, dando loro la chance di imparare a valorizzarsi. La dinamica si è ripetuta anche ieri, nella puntata del 18 settembre: Enzo, il candidato, ha indossato alcuni look e alla fine ha tenuto un abito molto elegante. A quel punto, visto che ad accompagnarlo in studio c’era la fidanzata, ha pensato bene di sfruttare l’abito per farle una domanda fatidica: “Tesoro, io ti sposerei. Se vuoi, decidiamo quando e sarò per tutta la vita con te. Lo faremo a breve, ok?” Uno dice, chissà che bel momento televisivo. E invece no, perché la ragazza è rimasta di sasso e tra gli applausi del pubblico ha chiesto se fosse possibile rispondere in un secondo momento: “Mi viene l’ansia“. Insomma, una proposta di matrimonio decisamente non riuscita.

