Riuscire a immaginare Maria De Flippi che si butta letteralmente in terra dalle risate non è cosa semplice. Maria è una donna ironica e capita spesso che durante Uomini e Donne si faccia delle grasse risate ma stavolta proprio non ce l’ha fatta a contenersi. Il motivo? Gemma Galgani si è presentata in studio vestita con un abito “svolazzante color corallo” e si è improvvisata Marilyn Monroe: getto d’aria e via a muoversi mostrando le pudenda al pubblico. A quel punto Maria si è rotolata per terra da ridere. Insomma, uno dei tanti siparietti (che ha registrato il “solito attacco” da parte di Tina Cipollari) ai quali il pubblico del programma è affezionato.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore