A Malpensa un furgone dei Vigili dei Fuoco si è incastrato sotto un passaggio pedonale. Il mezzo era stato allertato per il recupero di materiale radioattivo caduto nella movimentazione di merci da un aereo. L’incidente, accaduto giovedì, non è il primo in questo periodo, i sindacalisti del Cub, collegano l’accaduto al sovraffollamento dell’aeroporto (dovuto al trasferimento temporaneo sullo scalo della Brughiera di tutto il traffico aereo di Linate). Il video è stato pubblicato dalla pagina facebook di aeroportilombardi.it, le foto sono state diffuse dal Cub Malpensa

