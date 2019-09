“Bell’esordio, rispettoso dell’autonomia delle popolazioni, dei governatori, dei territori, degli italiani per il governo Pd-M5s e Leu. E anche Leu perché non dimenticatevi di Fratoianni e Boldrini”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in diretta Facebook, a proposito della decisione presa dal primo Consiglio dei ministri di impugnare due leggi del Friuli Venezia Giulia sui migranti. Poi commenta: “Roberto Speranza ministro della Salute, ancora non ci credo. Vabbè, ma se Di Maio fa il ministro degli Esteri, Speranza può anche fare il ministro della Salute”.”

“Il 15 settembre aspetto una marea di gente a Pontida” e “prepariamo un autunno di battaglia pacifica, democratica ma determinata”. Tra le altre cose annuncia un presidio a Montecitorio in occasione del voto di fiducia: “Lunedì ci sarà un presidio senza bandiere, aperto agli italiani che sono schifati e si vergognano di questo poltronificio”.