A lanciare l'indiscrezione è il sito Dagospia. Per ora non sono arrivate conferme né smentite da parte del cantautore e del suo entourage

“Ieri sera alle 18, in una villa di Sabaudia, alla presenza di una quarantina di amici, Tiziano Ferro si è sposato con Victor, un cinquantenne di Los Angeles (dove il cantante si è trasferito). Alla cerimonia erano presenti anche i genitori del cantante. Cena blindatissima“. Così il sito Dagospia, con un flash, dà la notizia del matrimonio di Tiziano Ferro. Per ora, dal cantante e dal suo entourage nessuna conferma e nessuna smentita. E nell’ultimo periodo, il cantautore non ha mai nascosto di pensare alle nozze. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera a dicembre 2016 aveva detto: “Il matrimonio? Lo ritenevo una cosa stupida, oggi invece sarebbe bello”. E stando a quanto riportato da Dagospia, il sogno sarebbe stato coronato.