La moglie dell'allenatore del Bologna ha voluto ringraziare tutti questi che in queste ore stanno dando sostegno e affetto al marito e alla famiglia

Si sono sposati nel 1995 e da allora non si sono lasciati più. Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni hanno cinque figli, Virginia, Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas. Il loro è un matrimonio lontano dal gossip, solido. E proprio ieri, durante la conferenza stampa nella quale l’allenatore del Bologna ha detto di dover affrontare una battaglia contro la laucemia, l’ha nominata: lei, Arianna, la sua amata moglie. Che oggi ha risposto con un post su Instagram: “Di Forza ne abbiamo tanta ma con il vostro Amore siamo imbattibili. Grazie a tutti”, ha scritto. Moltissimi i commenti di affetto e di sostegno per il mister e per la sua famiglia. Tra chi è intervenuto anche Serse Cosmi (“per quello che può contare sappi che tutta la famiglia Cosmi vi è vicina e vi abbraccia forte forte…… daje Sinisa!”, Alessia Marcuzzi, Simona Ventura.