In attesa di tornare su RaiUno con La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi si è raccontata in un’intervista al settimanale Di Più Tv. E l’occasione è stata buona anche per rispondere a quanti, nei giorni scorsi, le hanno fatto notare sui social di essere ingrassata, tanto che qualcuno era arrivato a ipotizzare una gravidanza. È la stessa Isoardi a spiegare come mai questo piccolo aumento di peso: “Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe. A fine puntata, inoltre, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura”. Insomma, la Isoardi, ormai archiviata la storia con Matteo Salvini, sembra felice e soddisfatta e confessa di avere una sana passione per il cibo.