La storia, ormai, è ben nota. Secondo Oggi, Clizia Incorvaia ha tradito il marito, Francesco Sarcina, con il di lui migliore amico e testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. Sia Sarcina (a mezzo di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera) che Incorvaia hanno parlato dell’argomento. Non così Riccardo Scamarcio, che non ha profili social ufficiali. Tuttavia, e la cosa è piuttosto ‘solita’ quando si tratta di personaggi famosi, ci sono diversi profili non ufficiali dall’attore e uno di questi conta quasi 40mila follower. E proprio questo profilo è stato scelto dagli utenti del social per dire a Scamarcio cosa pensano del suo ruolo in questa storia: “Sei un bel pezzo di me***”, “A pezzo de mer**, a’ nfame!”, “Hai tradito il tuo migliore amico andando a letto con sua moglie, fai schifo…”, “Ammazza che stronzo”, “Hai buttato via un’amicizia”. E così via. Insomma, anche se gli utenti sembrano avere chiaro che non si tratta del profilo ufficiale dell’attore, hanno trovato un modo per dire la loro. Chissà se Scamarcio deciderà di rispondere, per provare a chiarire la sua posizione.