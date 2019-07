Un corpo completamente carbonizzato è stato trovato durante le operazioni di bonifica dell’incendio divampato all’interno del parco di Punta Pizzo, a Gallipoli. Al momento non è chiaro se si tratti di un uomo o di una donna e se la morte sia stata causata proprio dall’incendio o se fosse antecedente. Sul posto i carabinieri e gli agenti del locale commissariato di polizia.

Nel primo pomeriggio era scoppiato un vasto rogo nel parco naturale, alimentato dal forte vento di scirocco. Le fiamme sono partite dall’area vicina a un parcheggio abusivo, sequestrato anni fa alla criminalità organizzata e già oggetto di tre incendi nelle ultime due settimane, e hanno raggiunto in breve tempo la pineta. Provvidenziale l’intervento del canadair arrivato da Lamezia Terme in supporto alle operazioni dei vigili del fuoco. L’albergo “Le Sirene” è stato fatto evacuare per precauzione. Paura anche tra i bagnanti. La situazione, ora, è sotto controllo.

Video di Chiara Curcetti