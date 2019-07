Un elicottero e i canadair ancora in azione a Palermo, dove stamattina è divampato un vasto incendio in località Manche vicino alla discarica di Bellolampo. I mezzi aerei dei vigili del fuoco e un elicottero della Marina militare stanno cercando di spegnere il rogo, alimentato dal forte vento di scirocco. A scopo precauzionale sono state evacuate alcune villette nella zona. Non si registrerebbero, però, feriti, secondo quanto riferito dalla sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Sul posto anche polizia e carabinieri.

Video Facebook/Associazione MeteoPalermo Onlus