Paola Barale si è raccontata nel programma di Paola Perego, Non disturbare, e come spesso accade in questo format che ha la prerogativa di mettere molto a proprio agio l’intervistato (complice l’eleganza e il savoir faire della conduttrice), la ex di Raz Degan si è lasciata andare a diverse confessioni. Non solo sull’attore ma anche su Mike Bongiorno, che è stato il suo pigmalione televisivo. Barale ha raccontato che dopo 7 anni a La Ruota della Fortuna nel ruolo di valletta, le capitò l’occasione di affiancare Gerry Scotti a La sai l’Ultima?. Una chance imperdibile, che ovviamente Paola accettò. L’unica difficoltà? Dirlo a Mike. E infatti fu proprio la stessa Barale a farlo, sapendo che la reazione non sarebbe stata proprio mite: “Mi ha fatto un culo, in studio, davanti a tutti e poi dovevamo registrare ancora un mese di puntate in 15 giorni e non mi ha più calcolata, non mi rivolgeva la parola”. Insomma, secondo Paola si trattò di una piccola delusione per Mike, che la “rimproverò” come un padre avrebbe fatto con una figlia.