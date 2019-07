“Choc”. Così definisce Barbara D’Urso il suo giro nello studio di Pomeriggio 5, completamente smantellato. “Non c’è più lo studio di Pomeriggio 5, non c’è più!”, dice mentre mostra un vero e proprio “deserto” ai suoi fan, attraverso una Instagram Story. “Sonia, non c’è più il nostro studio… qui c’erano i miei ospiti e lì c’è la scala… aiuto, che tristezza!”, aggiunge ancora, parlando con una collaboratrice. “E ora, che succederà?”, si chiede. C’è da scommettere che si tratti di un cambio look, anche perché il suo programma tornerà in autunno. Per quelli che stavano sperando in uno smantellamento di studio e programma, quindi, una piccola delusione.