Dopo lo stallo sul capitolo autonomie e le tensioni tra M5s e Lega, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a fare il punto sul dossier: “Ci sono alcuni passaggi più critici, sicuramente abbiamo già fatto molto lavoro e lo stiamo completando. Io sono il garante, sarà una riforma compatibile con i principi costituzionali”. Per poi precisare: “Ho posto alcuni paletti, sui quali non si può transigere. Quello che io concedo a una regione, potenzialmente devo poterlo concedere alle altre. Di certo non possiamo trasferire tutte le competenze che mi vengono richieste, altrimenti avremmo un potere centrale senza competenze. E in nessun modo questa autonomia potrà diventare uno strumento per allargare ulteriormente il divario tra le regioni“, ha rivendicato il premier, prima di lasciare la conferenza stampa.