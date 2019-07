Avete presente quei grandi unicorni gonfiabili che da un paio di estati continuano a comparire al mare, in piscina, ovunque ci sia un rivolo d’acqua? Un automobilista, lo scorso 5 luglio, deve aver pensato che proprio non poteva andare in spiaggia senza e così ha caricato l’unicorno sul tetto dell’auto, lo ha legato ed è partito. Peccato che questa trovata gli sia costata una bella multa: i gendarmi di Cavalaire sur Mer, in Costa Azzurra, lo hanno fermato e dato che l’unicorno superava la sagoma del veicolo è scattata la multa. Inoltre, all’automobilista è stato chiesto di sgonfiare l’unicorno. Vista la massiccia diffusione di questo gadget dell’estate, forse qualcuno farà tesoro dell’esperienza di questo guidatore: niente unicorni sul tetto dell’auto.