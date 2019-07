È stata la stessa popstar a rivelare dettagli molto intimi della sua vita privata in un'intervista a Cosmopolitan

Con quante persone è andata a letto Mariah Carey? È stata la stessa popstar a rivelare dettagli molto intimi della sua vita privata in un’intervista a Cosmopolitan, in cui ha ammesso anche di avere una preferenza per i ragazzi più giovani di lei. “Non ne ho avuti tanti – ha detto Mariah – ma ce ne sono stati una varietà. Ho fatto sesso solo con cinque persone nella mia vita, quindi sono un po’ puritana rispetto alla maggior parte delle altre persone”.

Non è difficile indovinare chi siano questi cinque: la cantante è stata infatti sposata con l’ex presidente della Sony Tony Mottola dal 1993 al 1997. Poi, sicuramente, un altro dei cinque è il suo secondo marito Nick Cannon, dato che la coppia – sposata dal 2008 al 2014 – ha avuto due gemelli, Monroe e Moroccan, nel 2011. Nel 2016 inoltre la cantante ha avuto una relazione con il magnate James Packer e i tabloid hanno parlato anche di recente di una storia d’amore con il coreografo Bryan Tanaka.