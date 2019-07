Violenti temporali si sono abbattuti lungo la costa adriatica, specialmente nelle Marche e in Abruzzo. Nel video, il momento in cui la tempesta arriva sulla spiaggia di Tortoreto Lido, in provincia di Teramo: turisti e bagnanti sono costretti a scappare mentre intorno a loro iniziano a volare ombrelloni e altri oggetti. Ad Ancona sono caduti 30 mm di acqua in breve tempo e la temperatura è scesa a 19 gradi. Il maltempo ha causato incidenti stradali, soprattutto nel Marchigiano, e la caduta di alberi lungo le strade.

Frosinone, autista Cotral prende a pugni e calci un ragazzo nero per farlo scendere. L’azienda: “Fatto inaccettabile” Nella chat degli autisti si raccontano i presunti motivi della rabbia del conducente. L'episodio accaduto nella serata di lunedì in una delle tratte fra Frosinone e Cassino. Il Cotral ha avviato un'iter disciplinare: "Il dipendente non era in alcuna situazione di pericolo"

