Nella chat degli autisti si raccontano i presunti motivi della rabbia del conducente. L'episodio accaduto nella serata di lunedì in una delle tratte fra Frosinone e Cassino. Il Cotral ha avviato un'iter disciplinare: "Il dipendente non era in alcuna situazione di pericolo"

Prima una scarica di pugni, poi il calcio allo sterno. “Devi calà (devi scendere, ndr), hai capito? Vai via!”. Così un autista del Cotral, la società dei trasporti su gomma della Regione Lazio, ieri sera ha cacciato in malo modo un uomo presumibilmente di origini africane. L’episodio è accaduto nella serata di lunedì, intorno alle 22, al termine della corsa Ferentino – Stabilimento Fca (cancello 4) di Piedimonte San Germano, provincia di Frosinone. Secondo quanto raccontato da alcuni autisti in una chat riservata – in cui il video della rissa ha iniziato a girare – il passeggero avrebbe cercato di salire ripetutamente a bordo del mezzo Cotral nonostante questo fosse fuori servizio. Una versione di parte, per il momento. In realtà, a quanto comunica la società regionale, il bus in quel momento fuori servizio si apprestava ad andare al cancello 1 per riprendere la corsa. Sempre a quanto si apprende, subito dopo l’episodio è stata chiamata un’ambulanza che ha medicato le (lievi) ferite riportare dal ragazzo.

A stretto giro dalla pubblicazione del video, è arrivata una comunicazione ufficiale di Cotral Spa: “Il comportamento dell’autista che ha malmenato un passeggero nel tentativo di farlo scendere dal bus è inaccettabile e l’azienda ha già attivato l’iter disciplinare previsto in queste circostanze. Cotral respinge con forza ogni forma di violenza, anche perché da una prima ricostruzione e dei fatti e dalle immagini del video apparso in rete si evince chiaramente che l’autista non si trovasse in alcuna situazione di pericolo“.