Una vacanza in Corsica in moto: questo il piano di Malika Ayane prima dei futuri impegni (anche televisivi: la cantante farà parte della giuria di X Factor). Purtroppo però, Malika è rimasta vittima di un incidente che lei stessa ha raccontato ai follower: “Una rotonda presa male!”. Una conversazione con l’amico Marco Maccarini ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “Che t’ho detto: ‘Stai attenta alla marmitta!’ Niente. Non ascolti”, ha scritto il conduttore. E Malika ha risposto: “Più la genialata di entrare a cannone in una rotonda. Sarò biondina per qualcosa no?”. Infine a un follower che le ha chiesto (viste anche le fasciature mostrate in una foto) sei sia stata proprio una caduta, la cantante ha risposto: “Pare che si impari anche così…”.