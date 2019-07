Giuseppe Uva era deceduto in ospedale a Varese nel 2008 dopo essere stato portato in caserma a seguito di un controllo. La Suprema Corte conferma quanto stabilito con formula piena in primo grado e in appello. L'avvocato della famiglia Cucchi: "Sono addolorato"

La Cassazione mette la parola fine sul caso Giuseppe Uva. I giudici della Suprema Corte hanno infatti confermato l’assoluzione di sei poliziotti e due carabinieri per la morte dell’uomo, deceduto in ospedale a Varese nel giugno del 2008 dopo essere stato portato in caserma a seguito di un controllo. Gli imputati, accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona, erano stati assolti sia in primo grado che in Appello, con formula piena. I supremi giudici hanno rigettato i ricorsi presentati dalla Procura generale di Milano e dalle parti civili contro la sentenza d’appello che ha assolto con formula piena tutti gli indagati. All’udienza oggi erano presenti oggi sia i familiari di Giuseppe Uva che gli imputati. “Sono profondamente addolorato, veramente profondamente addolorato. Speravo di non avere questa notizia. Non ho altro da aggiungere”, ha commentato l’avvocato Fabio Anselmo, storico legale di Ilaria Cucchi e in prima fila nella difesa delle vittime di abusi da parte della polizia.