C’è sempre più distanza e freddezza tra Kate Middleton e Meghan Markle. Lo dimostra quanto accaduto a Wimbledon tra le due cognate: le mogli dei principi William e Harry hanno presenziato infatti entrambe al torneo ma non solo non sono arrivate insieme come invece vorrebbe la tradizione, ma neanche si sono salutate, ignorandosi reciprocamente per tutto il tempo. Kate è arrivata infatti da sola, accompagnata soltanto dal suo entourage, e lo stesso ha fatto Meghan.

Come se non bastasse però, una volta in tribuna, la moglie di Harry ha deciso di sedersi sugli spalti accanto alle sue amiche e non al fianco della cognata come da protocollo (e come invece aveva fatto l’anno scorso). Insomma, tra le due sembra esserci una tensione sempre più palpabile, difficile da gestire anche per la famiglia reale che invece ha sempre abito a mostrare un’immagine pubblica impeccabile.