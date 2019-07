“Intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta”. Dopo la rottura con Giulia Salemi, Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda e lo ha fatto in un lungo post su Instagram in cui si è sfogato dando la sua versione dei fatti e rivelando di aver ricevuto negli ultimi giorni minacce di morte. “Minacce di ustioni con acido, di morte (paradossale), di incidenti mortali (tutto questo documentato e che poi vi mostrerò in seguito in modo da far capire la follia raggiunta) – scrive il modello nel post -, continui messaggi verso miei parenti, miei amici… ecco, questi sono solo alcuni degli esempi di ciò che è scaturito…da cosa? Da due persone che in modo maturo non proseguono più un cammino insieme! Succede ed è successo a chiunque. Proprio per questo ora dico basta! Mi dissocio totalmente da tutto quello che negli ultimi 30 giorni si scrive”, ha affermato Monte con decisione.

Poi su Giulia Salemi: “La storia tra me e Giulia si è conclusa come la maggior parte delle persone civili e adulte fanno, parlando! Avendo compreso che per incompatibilità non sarebbe stato possibile andare avanti. Non c’è una vittima o carnefice, semplicemente questa è la vita e le cose a volte non vanno sempre come ci si aspetta”, spiega l’ex gieffino.

Intanto Monte sembra aver trovato una nuova fiamma, come sostiene il settimanale Spy, secondo cui avrebbe una relazione con Isabella De Candia. I due sono stati infatti paparazzati insieme ad Ibiza, mentre si scambiavano baci ed effusioni. “Isabella De Candia è ufficialmente la nuova fidanzata di Francesco Monte– scrive Spy -. C’è un personaggio fondamentale che ruota intorno a questa vicenda ed è inaspettato. Si tratta di Pio D’Antini, il 50% di Pio & Amedeo, molto amico di Monte: è stato lui a presentare Isa a Francesco. La ragazza, una delle migliori amiche della moglie del comico, ha condiviso molti pranzi e cene con loro, lontano da occhi indiscreti. Ed è lì che è nato il sentimento tra Francesco e Isa”.