I mercati hanno risposto bene all’accordo del governo Conte con la Commissione europea, che ha deciso di non aprire alcuna procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. La Borsa di Milano è in territorio molto positivo, toccando anche il +2% a 21.811 punti. Piazza Affari è spinta dal forte rialzo delle banche. Ancor meglio lo spread tra titoli decennali italiani e tedeschi: il differenziale tra Btp e Bund si attesta a 207 punti, con il rendimento del decennale italiano all’1,69%. Si tratta del miglior risultato dal 2017 a oggi.

Numeri positivi che ha deciso di commentare il ministro del Tesoro Giovanni Tria: “Decisamente una bella giornata per l’Italia – ha detto il titolare dell’Economia – L’impegno del Governo a rilanciare crescita e occupazione nel segno della coesione sociale e della stabilità finanziaria, in linea cioè con le regole Ue del Patto di Stabilità e Crescita, è stato premiato due volte – ha spiegato – Dall’accordo con la Commissione europea e, ancora più importante, dalla reazione estremamente positiva dei mercati. La Borsa è salita dell’1,6% – ha scritto Giovanni Tria in una nota – il rendimento dei titoli decennali del Tesoro è sceso ai minimi dal dicembre 2017, lo spread in netta discesa“.