“Quindi la vita di un finanziere vale meno della vita di un clandestino. È una bella responsabilità quella che questo giudice si è preso”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta la decisione del gip di Agrigento di scarcerare la capitana del Sea Watch, Carola Rackete. “Secondo me è follia – ha aggiunto -, non è indipendenza della magistratura, ma follia”. E sulla dichiarazione dell’Anm? “Non entro in casa degli altri, ma, viste le spartizioni di poltrone, credo siano gli ultimi a poter dare lezioni”. Il titolare del Viminale però precisa anche che “il 99% dei magistrati è estraneo” al caos procure. “I giudici che fanno commenti politici si candidino col Pd, se saranno eletti faranno loro le leggi”.