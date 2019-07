Il sindacato dei magistrati attacca il ministro dell’Interno: non può accusare i giudici di fare politica solo perché prendono decisioni a lui sgradite. Il titolare del Viminale replica: dopo lo scandalo del Csm, non prende lezioni di morale dai giudici. In mezzo sta il ministro della giustizia, che si limita a ricordare una regola fondamentale: le sentenze si rispettano. Tutte e di qualsiasi segno. La decisione del gip di Agrigento che ieri sera ha liberato la capitana della Sea Watch scatena lo scontro tra l’Associazione nazionale magistrati e Matteo Salvini. “Quando un provvedimento risulta sgradito al ministro dell’Interno, scatta immediatamente l’accusa al magistrato di fare politica“, scrive l’Anm in una nota diffusa per denunciare “ancora una volta, commenti sprezzanti verso una decisione giudiziaria, disancorati da qualsiasi riferimento ai suoi contenuti tecnico-giuridici, che rischiano di alimentare un clima di odio e di avversione, come dimostrato dai numerosi post contenenti insulti e minacce nei confronti del gip di Agrigento pubblicati nelle ultime ore”.

Parole che hanno provocato la controreplica del leader della Lega: “Io non entro in casa altrui però con quello che stiamo leggendo sulle spartizioni di poltrone e procure a cura di qualche magistrato penso che siano gli ultimi che possano dare lezioni di morale a chiunque. Sentire che Salvini è il problema di questo Paese mi sembra veramente folle”. Di segno completamente opposto è invece l’intervento di Alfonso Bonafede, che difende la magistratura: “Le sentenze si rispettano, i ministri possono dissentirle ma vanno rispettate. Da ministro della Giustizia non commento, c’è chi può essere d’accordo e chi no. Non entro nella polemica sulle sentenze come dico sempre l’obiettivo del ministro della Giustizia è togliere la giustizia dal pantano della polemica politica”. Salvini: “Per Gip vita dei finanzieri vale meno di quella di un clandestino? Follia”. E all’Anm: “Ultimi a poter dare lezioni”

La sentenza da rispettare è, chiaramente, quella dell gip d Alessandra Vella, che non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. La Procura aveva chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di soggiorno in provincia di Agrigento. Una decisione che ha scatenato già in serata i commenti di Salvini: ““Cosa bisogna fare per finire in galera in Italia? – ha detto il leader della Lega – Mi vergogno di chi permette che in questo paese arriva il primo delinquente dall’estero e disubbidisce alle leggi e mette a rischio la vita dei militari che fanno il loro lavoro. Se stasera una pattuglia intima l’alt su una strada italiana chiunque è tenuto a tirare diritto e speronare un’auto della polizia. Pessimo segnale, signor giudice”. L’argomento è diventato un pretesto per il segretario della Lega per reintrodurre l’argomento della riforma della giustizia: “Quanto è urgente la riforma della giustizia, cambiare i criteri di assunzione, selezione e promozione di chi amministra la giustizia in Italia”.

Parole che hanno provocato la replica dell’Associazione nazionale magistrati: “Quando un provvedimento risulta sgradito al ministro dell’Interno, scatta immediatamente l’accusa al magistrato di fare politica”. Quindi il sindacato dei magistrati ha commentato le parole di Salvini sulla riforma della giustizia: “Appare poi estremamente grave la prospettazione di una riforma della giustizia finalizzata a selezionare i magistrati in modo che assumano esclusivamente decisioni gradite alla maggioranza politica del momento”. I giudici, nei tribunali e nelle corti, “applicano le leggi interpretandole secondo la Costituzione e le norme sovranazionali. Questo è il loro dovere in uno Stato di diritto e in una democrazia liberale e – conclude la nota – costituisce ineludibile garanzia per la tutela dei diritti e delle libertà di tutti i cittadini”.