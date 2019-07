Tre mesi dopo le nozze faraoniche in centro a Napoli che tanto fecero discutere, sembra che il matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli sia già in crisi. A sostegno di questa ipotesi ci sono alcune frasi pubblicate da Colombo sulle sue storie di Instagram, che sembrano essere riferite proprio alla moglie: “Volevo invecchiare con te, ma non l’hai voluto. Ora voltiamo pagina“, ha scritto aggiungendo poi anche una faccina triste. E un messaggio simile è comparso anche sul profilo della donna. Non solo, secondo quanto riferisce Il Giornale, Tina Rispoli se ne sarebbe addirittura andata via di casa dopo l’ennesima discussione.

Il motivo della lite? Pare sia la gelosia di Tony Colombo nei confronti della Rispoli: lui stesso ne parla sempre su Instagram, dove ha pubblicato anche un messaggio di scuse e un appello ai suoi fan. “Sto veramente male -scrive Tony – aiutatemi a fare pace, Tina è molto orgogliosa”. Ma c’è chi non crede a tutto questo. Secondo alcuni infatti, sarebbe tutta una trovata pubblicitaria per promuovere il nuovo disco del cantante neomelodico, che si chiama appunto “A’ gelosia”. Tony però ha negato tutto in un video in cui risponde agli hater dicendo: “State sereni perché è un litigio tra marito e moglie”. Nel frattempo anche Tina sembra stare molto male ed ha pubblicato una foto in cui ha tagliato Tony Colombo con la scritta: “Il 50% di me”.