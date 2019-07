Carlo Verdone e Lady Gaga. Ma anche Matteo Garrone, Toni Servillo, Jean-Louis Trintignant e Claire Foy. Questi sono solo alcuni degli 842 tra attori, registi, e maestranze tecnico/artistiche del cinema mondiale invitati ad aderire all’Academy of Motion Picture Arts, e quindi pronti a votare per i prossimi Oscar 2020. Lo rivela Variety segnalando che la metà degli 842 sono donne e che il 29% dei nuovi membri sono persone di colore. “Così facendo l’Academy dal 2015, quindi in 4 anni, raddoppierà la percentuale di persone non-bianche tra i suoi ranghi”, spiega la bibbia del cinema.

Rarissimi i casi di rifiuto, l’Academy infatti “invita” a partecipare e l’invito si può comunque declinare, ma dal prossimo anno, quindi già dalla prossime cinquine/nomination di gennaio 2020, quello che su Variety viene indicato come attore di “Manuale d’amore e Borotalco” potrà votare mescolando le sue preferenze con quelle della cantante/attrice di “A star is born e Sin City”, Oscar per la miglior canzone 2019 – Shallow – da A star is born. Ma le sorprese nella casella attori non finiscono qui perché tra gli italiani ci sono anche Toni Servillo e Giancarlo Giannini. E ancora ad ampio raggio planetario tra i performer ecco un mito del cinema francese Jean Louis Trintignant; l’emergente Claire Foy (First Man); Marina de Tavira (co-protagonista di Roma di Cuaron); l’oramai superstar Tom Holland (Spider Man-Homecoming e Avenders:Endgame); la tedesca Nina Hoss (Barbara).

Tra i registi spicca poi il nome di Matteo Garrone; della regista australiana Jennifer Kent, autrice di un horror (The babadook) e di un sorprendente revenge movie al femminile (The Nightingale); di Jon Baird (Stanlio e Ollio); delle francesi Julie Bertucelli e Melanie Laurent (anche attrice bellissima e talentuosa protagonista di Bastardi senza gloria di Tarantino). Tra i montatori spicca il nome di Marco Spoletini (Dogman, The wonders) e ci sono anche due produttrici italiane come Francesca Cima e Donatella Palermo. Carlo Verdone in queste settimane è sul set pugliese del suo nuovo film Si vive una volta sola assieme a Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Toni Servillo sarà invece protagonista di 5 è il numero perfetto, il poliziesco di IgorT che molto probabilmente sarà al Festival di Venezia (sezione Orizzonti o addirittura in Concorso?) e in sala dal 29 agosto 2019