Si è sentita “merda dopo aver letto quella proposta”. Parole di Fernanda Colombo, l’ ex arbitro che dopo la diffusione di un ironico video girato con un calciatore durante una partita in Ecuador, si è vista recapitare un messaggio indecente.

Visualizza questo post su Instagram Il fischietto brasiliano Fernanda Colombo è la soluzione immediata ad ogni polemica arbitrale. Un post condiviso da Fabrizio Biasin (@fabriziobiasin) in data: 30 Giu 2019 alle ore 2:46 PDT

Una proposta da escort. Nella mail, che lei stessa ha postato su Instagram, le veniva chiesto di incontrare uomini tra i 35 e i 50 anni, usando whatsapp, per circa 1600 euro. Fernanda ha iniziato la sua carriera come guardalinee per poi diventare arbitro, professione che adesso ha lasciato per dedicarsi al giornalismo. “Oggi ho ricevuto questa e-mail che mi ha fatto sentire una merda, perché contiene una proposta sessuale immorale. Voglio dire al mondo che voglio solo fare ciò che amo, che significa lavorare con il calcio e il giornalismo. Per favore, rispettatelo”, ha scritto Fernanda su Instagram.