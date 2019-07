Da stasera Paola Perego torna in tv in seconda serata su Rai1 con la nuova edizione di “Non disturbare” ma il suo vero sogno rimane quello di tornare a condurre “La Talpa“, il reality andato in onda nei primi anni 2000. A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista al sito DavideMaggio.it, in cui ha parlato di come siano i suoi fan a chiederle con insistenza di rifare il reality quando la incontrano per strada.

L’ipotesi di un ritorno de La Talpa è già stata avanzata anche negli ambienti televisivi e Paola Perego non nasconde la sua contrarietà all’ipotesi che a condurla possa essere qualcun altro e non lei: “Rifare ‘La Talpa‘ senza di me è come se rapissero mio figlio. ‘La Talpa‘ è ‘La Talpa’, è un game molto particolare con delle sue regole. Nell’ambito dei reality, ‘L’isola’ e il ‘Grande fratello’ non sono uguali pur appartenendo allo stesso genere”.

Ancora però, non ha avuto modo di parlarne con il direttore di Rai2 Carlo Freccero, che potrebbe effettivamente rimettere in onda il reality: “Ne ho letto tramite i giornali, perché se ben ricordo lui disse che voleva rifare ‘La talpa’. Non lo conosco personalmente e non ho più saputo nulla. Il problema è che me lo continuano a chiedere, sui social, per strada. La prima cosa che mi ha detto Paola Barale: ‘Rifacciamo ‘La Talpa‘? Io vorrei fare l’inviata‘. Le conduttrici ci sono, ora bisogna solo rifarla”. Poi un accenno all’ipotesi di un suo ritorno a Madiaset: “Se Mediaset è un capitolo chiuso? No, perché? Non ci sono capitoli chiusi, ci sono programmi interessanti, chiunque sia ad offrirli. Io ho un grande affetto per i vertici Mediaset con i quali sono nata e cresciuta. Non mi precludo nessuna possibilità”.